KADEM'den zoraki çark: İstanbul Sözleşmesi gerilimin öznesi olmuştu

Yönetiminde Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da bulunduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Cumhurbaşkanlığı imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin, “İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz. Şiddetle mücadele noktasında uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz” açıklaması yaptı







Daha önce İstanbul Sözleşmesi'ne verdiği destekle ve AKP'ye yakınlığı ile bilinen KADEM, sözleşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla feshedilmesinin ardından sosyal medya hesabından destek açıklaması yaptı. İstanbul Sözleşmesi'nin toplumda gerilimin sebebi olduğu iddia edilen açıklamada şunlar belirtildi:







VERİLEN FESİH KARARI GERİLİMİN NETİCESİ





İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz.





Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bu konudaki tercihimiz, Avrupa Konseyi’ne söz konusu tartışmaları bertaraf edecek bir yorum beyanı verilmesi yönündeydi. Nitekim şimdiye kadar hükümetin kadın hakları konusunda tüm ön açıcı ve destek politikalarıyla önemli kazanımlara imza atıldı.







KADEM olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da /Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet/ sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız.





Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.