Samanyolu Haber /Gündem / "Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler" /21 Mart 2021 09:39

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

HDP Şırnak Milletvekili ve avukat Hüseyin Kaçmaz, Gergerlioğlu'nun gözaltı anlarını Periscope yayınında anlattı.

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Kaçmaz, gözaltına engel olmak istedikleri için kendilerinin de polis müdahalesine maruz kaldığını söyledi. Kaçmaz, kollarındaki morlukları gösterdi.

"Her odanın başına polis koydular, yaşananlar 1994'ten beterdi, Ömer hoca merdivenlerden düşecekti." diyen Kaçmaz o anları şöyle anlattı: 
“Sadece abdest almasına izin verildi. Üstünü giymesine ve namaz kılmasına dahi müsaade edilmedi, sürükleyerek götürdüler. Yüzlerce polis gelmişti. Namaz kılmak istedi sadece ama buna izin vermediler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yalan yanlış beyanlarının olduğu bir tutanakla Gergerlioğlu’nu zor kullanarak tuvaletten çıkararak götürdüler."
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