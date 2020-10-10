Alaattin Çakıcı'ya 17 yıl hapis cezası verildi

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya yeğeni Adem Çakıcı’nın silahla yaralanmasına ilişkin olarak 17 yıl hapis cezası verildi. Çakıcı, Nisan ayında yeni infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden çıkmıştı.





İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 15 Eylül'deki karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Alaattin Çakıcı’nın SEGBİS sistemi ile ifadesinin alınması için Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazıldığı, Çakıcı’nın, Bodrum Devlet Hastanesi’nde alınan sağlık raporunu gerekçe göstererek ifade vermeye gitmediği anlaşıldı.





Tutuklu sanıklar Feramuz Çalışkan, Yavuzhan Çelik, Ahmet Hakkı Bilici ve Yılmaz Kayadibi ile bazı tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katıldı.













DİĞER SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme, Çakıcı’nın sağlık raporunun 'yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu' belirterek reddetti. Son savunmalardan sonra kararını açıklayan mahkeme, Alaattin Çakıcı’ya yeğeni Adem Çakıcı’yı "tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Çakıcı, dosyadaki silahla tehdit suçuna azmettirme, yaralama suçuna azmettirme, silahla yağma suçuna azmettirme gibi çok sayıda suçlamadan ise beraat etti.





Davada "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün yöneticisi olmak"la suçlanan Yavuzhan Çelik, Adem Çakıcı’yı tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan 14 yıl 2 ay, C.Ş.’yi silahla yaralamaya azmettirme suçundan 7 yıl 6 ay, Y.A.’yı silahla hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl, Y.A.’yı birden fazla kişi ile silahla yağma suçundan 10 yıl 10 ay, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 42 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.





2017'de İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan ve yaralı kurtulan Adem Çakıcı ise yargılandığı tüm suçlardan beraat etti.