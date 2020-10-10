Samanyolu Haber /Gündem / 'Biz okulu açıyoruz ama sen çocuğunu gönderme' taahhütnamesi /10 Ekim 2020 13:59

'Biz okulu açıyoruz ama sen çocuğunu gönderme' taahhütnamesi

Okullar açılırken gerekli önlemlerin alındığını kimse söyleyemiyor. Velilerden istenen ve hukuki karşılığı olmayan bir taahhütname aslında devletin çocukları okulda görmek istemediğini gösteriyor.

SHABER3.COM

Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kapsamı genişletilecek yüz yüze eğitim öncesi velilerden taahhütname isteniyor.

Ankara'daki bir okulda velilerden "Çocuğunu okula gönderme/göndermeme veli bilgilendirme izin ve taahhütname dilekçesi" başlığını taşıyan bir belgeyi doldurmaları istendi.

Söz konusu taahhütnamede çocuğun okula gönderilmemesi durumunda bunun nedeni sorulurken, okula gelinmemesi durumunda yok yazılmayacağı vurgulandı.

Çocuğun okula gönderilmesine ilişkin bölümde yer alan notta ise, çocuğun okulda karşılaşacağı kaza ve salgın gibi başlıklar velinin sorumluluğu olarak tanımlanıyor.

'Hukuki karşılığı yok'
Konuya ilişkin görüştüğümüz hukukçular, böylesi bir ibarenin hukuki karşılığı olmadığına dikkat çektiler. Sorumluluğu taşıyan kişi ya da kurumların bu tip bir belgeye imza alarak sorumluluktan kaçamayacağını, bu belge imzalansa da sorumluluğun okullarda olacağını dile getirdiler.

Ayrıca Kaymakamlık tarafından bu tip bir hükmün imza altına alınmaya çalışılması da "skandal" olarak değerlendirildi.


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