Samanyolu Haber /Gündem / Albayrak'a yakın Sabah'tan faiz kararına ve iktidara eleştiri /22 Ekim 2021 11:00

Albayrak'a yakın Sabah'tan faiz kararına ve iktidara eleştiri

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ve Pelikan grubuna yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın faiz kararı üzerinden hükümeti eleştirdi.

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AKP'ye yakın Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın faizi 2 puan düşürmesi sonrasından döviz kurunda meydan gelen yükselişe dair AKP hükümetini üstü kapalı eleştirdi.

'Ülkeyi ateşe attılar', 'intihar ettiler', 'akılsızlık yaptılar' gibi eleştirileri hatırlatan Güngör, "Bu kararın akılsızlıkla yapılmış bir hata değil tercih olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yazısında döviz kurunun yükselmesi sonrasında fiyatlara zam gelebileceğini kaydeden Güngör, "TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz. Kurun enflasyona yansıması da elbette olacak. Sadece enflasyona da değil birçok ürüne anında zam gelecek" dedi.

"Türkiye ihracatçı, sanayici ve inşaatçılardan ibaret değil" diyen Güngör, yazısını şöyle sürdürdü:

"TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz. Kurun enflasyona yansıması da elbette olacak. Sadece enflasyona da değil birçok ürüne anında zam gelecek.

Hayat pahalılığı asgari ücret başta olmak üzere emekli ve dar gelirlilerin belini daha da bükecek.

Bunun için de önümüzdeki günlerde bütçedeki marjların açılması beklenebilir. Yani ücretli kesimin enflasyona ezdirilmemesi için ücretlerin artırılması...

İlerleyen günlerde Körfez ülkelerinden gelecek bir kaynak girişiyle kurun tansiyonunun düşürülmesi de gündeme gelebilir.

Velhasıl, aslında olan biteni bazen Nasreddin Hoca'nın göle maya çalmak fıkrasındaki gibi yorumluyorum.

Bilirsiniz...

Hoca elinde yoğurt mayası bakracıyla göle gidiyor. Göle kaşık kaşık maya çalıyor. Köylüler 'Hayırdır Hocam?' diye soruyor. Hoca da 'Göle maya çalıyorum' cevabını veriyor. Köylüler 'İlahi hocam hiç göle maya çalmakla göl maya tutar mı?' dediğinde ise 'Ya tutarsa...' cevabını veriyor.

Öyle ya... Göle maya tutmadı ama burada ya tutarsa... "
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