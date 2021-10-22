Şehit askere ambulansı geç gönderdiği öne sürülen başhekim görevden alındı

Tunceli’de PKK’lılarla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Erzincan’da kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın geç gitmesi nedeniyle hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alındı.









BAŞHEKİM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI





Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Ovacık’ta yaralanan Tortumlu’nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu hatırlatıldı. Açıklamada şehit Tortumlu’nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin, Bakan Koca’nın talimatıyla açığa alındığı belirtilerek, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



