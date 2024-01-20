Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den Ali Açıl Ağabey için taziye mesajı

Herkul.Nagme X platformundaki yaptığı paylaşımda, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ali Açıl Ağabey için yazdığı taziyeye yer verdi: 'İlk günden beri salâbet-i diniyesi ile tanıdığım, Hak yolunda bir gayret söz konusu olduğunda tereddütsüz öne atılan, heyecanına, samimiyetine, hasbîlik ve fedâkârlığına binlerin şahit olduğu vefalı dostum, mütebessim çehreli hamiyetperver arkadaşım, çok kıymetli Ali AÇIL Beyefendi’nin hicret yurdunda, muvakkat ve âlâmla dolu bu fâni dünyadan ebedî dostlukların yurdu mahz-ı lezzet ukba âlemine yürüdüğünü büyük bir teessürle öğrendim.



Kendisine ve bu ifritten dönemde ruhunun ufkuna yürüyen kadın-erkek bütün kardeşlerime Cenab-ı Erhamü’r-Râhimîn’den rahmet ve mağfiret diler; kıymetli aile efradına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederim.'