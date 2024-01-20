Samanyolu Haber /Gündem / Kaymakamın imamı darbettiği iddiasına soruşturma /20 Ocak 2024 01:37

Kaymakamın imamı darbettiği iddiasına soruşturma

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Kaymakam Burak Akeller'in, cuma namazı için gittiği camide imam M.K.'yı mikrofonla darbettiği iddiasına ilişkin valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

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Bazı sosyal medya hesapları ve sendikaların, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Kuba Camii'nde görevli imam M.K.'nın, hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darbedildiği iddiası üzerine, Diyarbakır Valiliği tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

KAYMAKAM AKELLER: KİMSEYİ DARBETMEDİM

Kaymakam Akeller, imam M.K.'yı darbetmediğini kendisini uyardığını belirterek şunları söyledi:

* "Bugün Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim.

* İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim."
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