Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘yalnızlık’ cevabı: Keçi filan demişsin… /20 Ocak 2024 02:02

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘yalnızlık’ cevabı: Keçi filan demişsin…

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı 'yalnızlık' ifadelerine ekonomideki durumu işaret ederek yanıt verdi.

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CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik olarak kullandığı 'Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa ittiler' şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

"BENİM YALNIZLIĞIM 5'Lİ ÇETELERLE MÜCADELEDE"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Erdoğan’ı da etiketleyerek şunları yazdı:

- "Bak Erdoğan, benim yalnızlığım 5’li çetelerle mücadele de… Keçi falan demişsin bu vesileyle sana et ve süt fiyatlarını hatırlatacak bir liste yaptım. Bu listeyi her ay güncelleyeceğim ki, aziz milleti ne hale getirdin gör!

- Aşağıda senin alışveriş yaptığın Tarım Kredi Kooperatifinden aldığım fiyatlarla hazırlanan, 3 kişilik bir ailenin 3 öğün yemek listesinin maliyeti var. Sadece temel gıda maddeleriyle karınlarını doyurmalarının, günlük maliyeti 422,31 aylık maliyeti 12.669 TL.

- Sofraya, bırak senin çok sevdiğin kestane balı, manda yoğurdunu koymayı, öğlenki makarnaya kıyma koyamadık! Bu millete reva gördüğün, emekli maaşı 10 bin TL, asgari ücret 17 bin 2 TL.   Kirayı, faturaları, deterjan ve giyim masraflarını da sen öde!"

Kılıçdaroğlu, mesajına şu listeyi ekledi:


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