Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan Netanyahu'ya: Sivillerin korunmasından sorumlusun /20 Ocak 2024 02:07

Biden'dan Netanyahu'ya: Sivillerin korunmasından sorumlusun

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki sivillere zarar verilmemesinin İsrail'in sorumluluğu olduğunu belirttiği kaydedildi.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ele aldı.

Biden, görüşmede, Gazze'deki operasyonların daha ziyade hedef gözetilerek düzenlenen operasyonlara kaydırılmasının bölgeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracağını vurguladı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" VURGUSU

Biden, Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam ettirirken diğer yandan Gazze'deki masum sivillerin zarar görmemesinin de İsrail'in sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Gazze'ye daha fazla gıda yardımı ulaştırılması konusunu da gündeme getiren Biden, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir siyasi çözümün de ancak iki devletli çözüm ile mümkün olacağını belirtti.
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