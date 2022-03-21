Ali Babacan'dan Akşener'e ziyaret

6 muhalefet partisinin (CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti) Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatı sonrasında söz konusu bu partiler arasında temaslar devam ediyor.







Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

6 siyasi partinin genel başkanları, 27 Mart’ta Ali Babacan’ın ev sahipliğinde buluşacak. Babacan, liderler zirvesinden önce tüm genel başkanlarla tek tek bir araya gelecek. DEVA Sözcüsü İdris Şahin, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişte yol haritasını konuşacaklarını, Babacan’ın üç gün boyunca sırasıyla Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edeceğini açıklamıştı.