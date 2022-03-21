Samanyolu Haber /Politika / Ali Babacan'dan Akşener'e ziyaret /21 Mart 2022 23:05

Ali Babacan'dan Akşener'e ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği açıklandı.

SHABER3.COM

6 muhalefet partisinin (CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti) Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatı sonrasında söz konusu bu partiler arasında temaslar devam ediyor.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

6 siyasi partinin genel başkanları, 27 Mart’ta Ali Babacan’ın ev sahipliğinde buluşacak. Babacan, liderler zirvesinden önce tüm genel başkanlarla tek tek bir araya gelecek. DEVA Sözcüsü İdris Şahin, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişte yol haritasını konuşacaklarını,  Babacan’ın üç gün boyunca sırasıyla Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Babacan'dan Akşener'e ziyaret Sonraki Haber >>

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:40:20