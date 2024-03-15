Ali Erbaş’ın kızından ‘lüks dertlerine’ şiir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bir süre önce yaptığı açıklamada eleştirilerden çekindiği için yeni makam aracı alamadıklarını öne sürmüş ve “Ben 11 yaşındaki makam aracına biniyorum. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçtim. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz’’ demişti.









Açlık ve yoksullukla boğuşan yurttaşa ‘sabır’ çağrısı yapan, lüks saydığı harcamalardan kaçınılması gerektiğini söyleyen ve harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Feyza Erbaş ise ‘lüks dertleriyle boğuşuyor.’ Feyza Erbaş, lüks aracının anahtarına şiir yazdı.Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre daha önce Euro yükseldiği için en küçük çocuğunu yurt dışına çıkaramadığından yakınan Feyza Erbaş, sosyal medya hesabından aracının anahtarının fotoğrafını paylaştı.Altına da şu şiiri yazdı:“O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi. Olduğun yerden seni fırt diye alıp çıkabilmeyi. Önce çantama sonra ceplerime orası olmazsa kütüphaneye ve ayakkabılığa bakmamayı... Allahım hiçbirinde yok. ‘Nerede bu acaba, nereye koydum nereye?’ nidalarıyla giyinik halde kapının önünde dizlerimin üstüne çöküp dün eve gelmemden itibaren yaşadığım tüm adımları tek tek düşünmemeyi. O kadar isterim işte sevgili anahtarım.”Feyza Erbaş daha önce de 3 çocuğunun fotoğrafını yayınlayarak 8 yaşındaki kızının 13 ülke, 5 yaşındaki oğlunun 2 ülke gezdiğini, 3 yaşındaki en küçük oğlunun ise Euro’nun yükselmesi nedeniyle hiç yurt dışına çıkamadığından yakınmıştı. Bu sözler tepki toplamıştı.