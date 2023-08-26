Samanyolu Haber /Gündem / Ali - Vuslat Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama /26 Ağustos 2023 11:17

Ali - Vuslat Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama

Önceki gün tekne kazası geçirerek tedavi altına alınan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

SHABER3.COM

Yunanistan'da denizde geçirdiği kaza sonrası tedavileri için İstanbul’a sevk edilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

“SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR”

Esas Holding’den yapılan açıklamada “Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir” denildi.

Sabancı çiftinin geçirdiği kazayı olayın tanıkları ve çiftin yakınları anlattıSabancı çiftinin geçirdiği kazayı olayın tanıkları ve çiftin yakınları anlattı

NE OLMUŞTU?

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da kaza geçirmişti..

İSTANBUL’DA TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Sabancı çifti, deniz yoluyla Muğla’nın Bodrum ilçesine getirilmişti. İlk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla alınarak İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’ne sevk edilen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali - Vuslat Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:40:55