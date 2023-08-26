Ali - Vuslat Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama

“SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR”









NE OLMUŞTU?





Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da kaza geçirmişti..

İSTANBUL’DA TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Sabancı çifti, deniz yoluyla Muğla’nın Bodrum ilçesine getirilmişti. İlk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla alınarak İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’ne sevk edilen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi sürüyor.

Yunanistan'da denizde geçirdiği kaza sonrası tedavileri için İstanbul’a sevk edilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.Esas Holding’den yapılan açıklamada “Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir” denildi.Sabancı çiftinin geçirdiği kazayı olayın tanıkları ve çiftin yakınları anlattıSabancı çiftinin geçirdiği kazayı olayın tanıkları ve çiftin yakınları anlattı