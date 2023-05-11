Yeşildağ, son videosunda Erdoğan’ı anlattı: İstanbul Havalimanı’nın asıl sahibi o

Son yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin bile iktidar tarafından bir ‘fırsat’ olarak görüldüğünü belirten Yeşildağ, şunları söylüyor:



İstanbul yeni havalimanı. Bu havalimanının tamamı Tayyip abiye aittir. Oradaki taşeronların tamamı emanetçi. Eski havalimanını bir daha açılmasın diye kapattı. Alelacele oraya dozerler sokuldu, yıkıldı. Kim yıktı; Yapı Yapı Holding. Kimin bu holding; Bilal Erdoğan’ın. Yüzde 50 ortağı…

Türkiye’de petrol bulunsa, doğalgaz çıksa, 100 milyar dolarlık keşifler yapılsa, halk olarak size yansıyacak bir şey yok. Yukarıda tezgahı kurarlar ve paylaşımı yaparlar. Sizin için biçilen rol düşük maaşlarla başınızı yukarı kaldıramadan ay sonunu nasıl getireceğinizi düşünmeniz. Başınızı kaldırırsanız, yukarıdaki hırsızlıkları göreceksiniz çünkü.

Şu anda, ‘Ben AK Parti’den para(rüşvet) vermeden ihale aldım’ diyen bir kişi bile çıkamaz. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Sistem şöyle işliyor; ‘Bizim kontrolümüde olsun, bizden olsun, her türlü yolsuzluğu, hırsızlığı yapsın ama yeter ki yukarının parasını versin… Yukarısı kim; Tayyip abi…

Tayyip Abinin tek derdi oğlu Bilal’i yerine geçirmek. Berat onun için ABD’ye gitti. O kendi geçeceğini sanıyordu. Öğrenince gitti.

17 Aralık’ta evlerinden 1 milyar doları çıkardılar. O olay boş bir olay değil. Tayyip abi içinde, Emine hanım içinde, Bilal içinde, Sümeyye içinde, Ziya içinde… Ya bunlar ailecek hırsız! Ben merak ediyorum Tayyip abi bu kadar parayı ne yapacaksın ya!

Senin şahsi servetini ben biliyorum; birkaç yüz milyar dolar! Sen dolar milyarderisin. Çocukların da dolar milyarderi. Hepsi… Kardeşin Mustafa, enişten Ziya dolar milyarderi. Ne yapacaksınız ya bu kadar çok parayı. Ya Tayyip abi, dünyada hiç bir diktatör parasını yiyemedi. Zaten nasıl yiyeceksin anlamıyorum…

Ben ‘içerideki adamım’. Ben sizim içinizdeydim, dışarıdan biri değilim. Bunlar dindar falan değil bunlar dinci. Bunların etrafında bir tane namaz kılan adam bulamazsınız. Tayyib abinin kardeşi Mustafa Erdoğan, ateist. Bir gün şöyle dedi, “Aliciğim, din afyondur. Milleti dinle avutursun.’ dedi. Yanımızda başkaları da vardı ha… İçer…

Tayyip abi sana defalarca yazdım. ‘Kol kırılsın yen içinde kalsın’ dedim. Defalarca yazdım. Hakkımı istiyorum yaa! Ben aranıyorum. Evime, eşime, çocuklarıma para vermiyorlar ya… Çocuklarımın okul parasını vermiyorlar ya… Ne olurdu paramı verseniz? Hakkımı istiyorum ya… Anlattım, herkes duydu. Hayatımı Müslüm şarkılarına çevirdiniz ya. Çocuklarımı babasız büyüttünüz. Bana bir hayat yaşatmadınız.