Samanyolu Haber /Dünya / "Alıcılardan gelen talepler doğrultusunda..." /27 Şubat 2022 19:06

"Alıcılardan gelen talepler doğrultusunda..."

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı sonrasında Rusya'ya bir dizi ekonomik yaptırım kararı alındı. Bu adımlar sonrasında Rusya cephesinden Avrupa'ya sağlanan doğalgaz akışının durumu merak konusu oldu. Konuyla ilgili Gazprom yönetiminden yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları dördüncü gününe girdi. Başkent Kiev ve çevresinde çatışmalar devam ederken, son olarak Rus güçlerinin önemli bir sanayi merkezi olan  Harkov kentine girdiği açıklandı.

Rus devletinin kontrolünde bulunan Gazprom ise Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yapılan gaz ihracatının son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

İhracatın, "Alıcılardan gelen talepler doğrultusunda" normal şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, güzergah üzerinden gaz talebinin bugün itibarıyle 107,5 milyon metreküp seviyesinde olduğu ifade edildi.
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