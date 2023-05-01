Samanyolu Haber /Sağlık / 'Alkolden farkı yok. Kesinlikle yasaklanmalı' /01 Mayıs 2023 08:25

'Alkolden farkı yok. Kesinlikle yasaklanmalı'

Sağlıklı beslenmenin önemi uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Beslenme ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı her açıklamada gündem oluyor. Karatay, içilen enerji içeceklerinin alkolden bile zehirli olabileceğini söyledi.

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Gündelik yaşantımızda yediğimiz ve içtiğimiz birçok gıda sağlığımızı riske atabiliyor. Sağlık için zararlı alışkanlıklardan uzak durun denildiğinde ilk akla sigara ve alkol geliyor. Ancak severek içtiğimiz alkolden bile daha zehirli olan içecekler bulunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay bu içecekler hakkında uyarılarda bulundu.

Sağlıklı beslenmenin önemi uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Beslenme ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı her açıklamada gündem oluyor. Sağlık için doğal yiyeceklerin tüketilmesini öneren Karatay, içilen enerji içeceklerinin alkolden bile zehirli olabileceğini söyledi.

Akşam'da yer alan haberde; Canan Karatay'ın dikkat edin dediği besinler ve içecekler belli oldu.

Canan Karatay ekmek ve şekere karşı ciddi uyarılarda bulunuyor. Peki hangi besinler zararlı? İşte cevabı...

ZARARLI BESİNLER

Bal karaciğeri yağlandırıyor

Bal sevenlere kötü haber! Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddelerinin bulunduğunu dile getiren Prof.Dr. Canan Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını ve şeker hastalarının baldan uzak kalması gerektiğini belirtti.

Ekmek ve şeker kanser etkisi oluşturuyor

Ekmek ve şekerin zehir olduğunu her konuşmasında dile getiren Karatay, günlük iki dilim buğday ekmeği tüketmenin şekerden çok daha zararlı olduğunu sözlerine ekledi. Canan Karatay'ın açıklamalarına göre buğdayın insülin etkisi meydana getirdiği ve bu durum da kansere davetiye çıkarttığı tespit edildi.

Doğal zeytinyağı ve tereyağı kullanın

Doğal zeytinyağı ve tereyağı tüketilmesini öneren Prof.Dr. Canan Karatay, margarin içinde yer alan Omega 3 katkısının ise doğru olmadığını dile getirdi. Trans yağların inflamasyona neden olduğunu belirten Karatay, işlem görmemiş zeytinyağı ve tereyağı tüketimi ile inflamasyonun düşeceğini sözlerine ekledi.

Meyve suyunun, alkolden farkı yok

Prof.Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyce sularında bulunmadığını bunun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi. Meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirten Karatay, meyve suyu tüketiminin de karaciğeri yağlandırıcı etkisi olduğunu sözlerine ekledi.
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