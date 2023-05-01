Samanyolu Haber /Politika / Akşener, eşiyle ilk defa poz verdi /01 Mayıs 2023 08:17

Akşener, eşiyle ilk defa poz verdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İzmir mitingine eşi Tuncer Akşener ile katıldı. Akşener "Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu. Utandı ve kaçtı" dedi.

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Millet İttifakı’nın 6 lideri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Gündoğdu Meydanı’ndaki ‘Büyük İzmir Mitingi’nde 1 milyondan fazla kişiye seslendi. İzmir Gündoğdu Meydanı aynı zamanda ilklere sahne oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahneye eşi Tuncer Akşener ile çıktı. Bu güne kadar siyaset sahnesinde görünmeyen eşi Tuncer Akşener’le birlikte kürsüden İzmirlileri selamladı.

Akşener, selamlanın ardından sahneyi terk eden eşi için, “Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu. Utandı ve kaçtı” dedi.
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