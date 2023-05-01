Samanyolu Haber /Politika / 'Erdoğan umutlarını iki kişiye bağlamış durumda, ancak öyle olmayacak' /01 Mayıs 2023 08:13

'Erdoğan umutlarını iki kişiye bağlamış durumda, ancak öyle olmayacak'

Gazeteci Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin umutlarını muhalefet kanadındaki diğer adaylar Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a bağlamış durumda olduğunu söyledi: "Hayal kırıklığını sadece Erdoğan değil, İnce ve Oğan da yaşayacak."

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, son zamanlarda iktidar partisi kastedilerek yöneltilen "Bu kez gidecekler mi?" sorusuna, "Evet, Recep Tayyip Erdoğan bu defa kaybedecek" yanıtını verdiğini söyledi.

Gerekçeler arasında yüksek enflasyon, ekonomik krizin derinleşmesi, AKP'nin ittifakı genişletme çabasının ters tepmesi ve Kürt seçmen gerçeğini sayan Zeyrek, bütün bu olumsuzluklar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin umutlarını muhalefet kanadındaki diğer adaylar Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a bağlamış durumda olduğunu söyledi.

Gazeteci, şöyle devam etti:

"Onlara verilecek her oyun kendilerine geleceğinin farkındalar ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasının önüne İnce ve Oğan'ın geçeceğine inanıyorlar. Ancak öyle olmayacak. 'Bu kez gidecekler mi' diye soranlar, son dönemeçte eleştirseler de kızsalar da Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü aday olan Kılıçdaroğlu'na yönelecekler. Hayal kırıklığını sadece Erdoğan değil, İnce  ve Oğan da yaşayacak. Seçimi Erdoğan kaybedecek."
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