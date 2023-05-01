Samanyolu Haber /Gündem / Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var /01 Mayıs 2023 08:34

Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'den Ankara'ya giden öğrencileri taşıyan tur otobüsü, Bursa'da bariyere çarparak devrildi. Feci kazada 3 kişi öldü, 44 kişi yaralandı

SHABER3.COM

Bursa'da, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile iki öğrenci hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

VALİ CANBOLAT İNCELEMELERDE BULUNDU

Olay yerindeki incelemesinin ardından da açıklamalarda bulunan Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi.

Gezi dönüşü söz konusu mevkide, otobüslerden birinin kaza yaptığını anlatan Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
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