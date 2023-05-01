Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi.

VALİ CANBOLAT İNCELEMELERDE BULUNDU





Bursa'da, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.Kazada, sürücü ile iki öğrenci hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi." dedi.Olay yerindeki incelemesinin ardından da açıklamalarda bulunan Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi.Gezi dönüşü söz konusu mevkide, otobüslerden birinin kaza yaptığını anlatan Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.