"Allah’tan korkun ya, Allah’tan korkun!"

Altı çocuklu Nurcan ve Abdulkadir Arslan çiftinin, geçtiğimiz günlerde tutuklanması kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. Çiftin, AİHM’nin Türkiye’yi mahkum ettiği ByLock ve Bank Asya’ya para yatırmak gibi ‘suç olmayan’ eylemleri nedeniyle mahkum edildikleri ortaya çıktı.







Konu dün YSP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da gündemindeydi. Yaşanan hukuksuzlukları Meclis kürsüsünden dile getiren Gergerlioğlu, 6 çocuktan 5’inin beşiz olduğunu ve ikisinin ciddi rahatsızlıkları bulunduğunu anlattı. Gergerlioğlu, çocuklardan birinin beyninde şant olduğunu ve bunun annesi tarafından yönetildiğini belirtti. Annesinin tutuklanmasıyla çocukların hayatının da tehlikeye girdiğini anlatan Gergerlioğlu, şunları söyledi:”Allah’tan korkun ya! Beşiz bu çocuklar beşiz… Annesi babası cemaat kurumlarında çalıştığı için ihraç edilmişler. Bu anne ve baba 3 gün önce tutuklandı, biliyor musunuz? Bu çocuklar prematüre, 850 gram doğmuştu… Allah’ın lütfu, o çocuklar yaşadı.”





AKP’li milletvekilleri Adem Yıldırım, Oğuzhan Kaya, Nurettin Alan, Hasan Çilez ve Latif Selvi gibi isimlerin Gergerlioğlu’na sürekli sataşması da dikkat çekti.





ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR



AKP’li Oğuzhan Kaya ve Hasan Çilez’i sataşması üzerine Gergerlioğlu, şöyle konuştu: “Sus! Burada hasta çocukları anlatıyorum. Allah’tan kork ya, Allah’tan kork! Beyninde şant olan çocuğu anlatıyorum, gözlerinde sıkıntı olan çocuğu anlatıyorum. Hasta bu çocuklar hasta. Annesini babasını tutuklamışsınız. Bakın bu 5 çocuktan birinin beyninde şant var. Şantı annesi yönetiyor ama anneyi babayı tutuklamışsınız. Bu çocuklar ölür arkadaşlar.”







YUSUF KERİM’İ HATIRLATTI: ALLAH’TAN KORKUN YA!

Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuşmasının devamında kanser rahatsızlığı nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden 6 yaşındaki Yusuf Kerim’den de söz etti. Tedavi sürecinde annesinin tutuklandığını hatırlattı. Bu sırada AKP’li Hasan Çilez, “Annesi neden tutuklandı, sebebini söyle!” diyerek sataştı. Bunun üzerine Gergerlioğlu, “Allah’tan kork! Senin çocuğun yok mu ya! Şu çocuğu anlatırken bana laf yetiştiriyorsun. Allah’tan korkmuyor musun sen? Ne biçim adamsın ya! Yuh sana diyorum.” ifadelerini kullandı.

























