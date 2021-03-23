Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman bankasından ilginç döviz tahmini: Yıl sonunda dolar kaç TL olacak? /23 Mart 2021 15:10

Alman bankasından ilginç döviz tahmini: Yıl sonunda dolar kaç TL olacak?

Alman bankası Commerzbank, müşterilerine gönderdiği notta, "2021 sonu dolar/TL tahminimizi 8'den tamamen sembolik olan 10'a çıkarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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ransız bankası Societe Generale, Merkez Bankası (TCMB) başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alınmasının Türkiye'nin "geri dönüşü olmayan bir noktaya" getirdiğini belirterek dolar/TL'nin ikinci çeyrek sonuna kadar 9.70'e yükseleceğini öngörmüştü. Bir açıklamada Alman bankası Commerzbank tarafından yapıldı.

Commerzbank, 2021 sonu dolar/TL tahminini 10'a çıkararak "bir sonraki lira krizinin yaklaştığını" öngördü. Commerzbank'tan Tatha Ghose müşterilere gönderdiği bir notta, "Bir sonraki lira krizini tetikleyen unsurlar 2018 lira krizinin başlatanlarla aynı: Cumhurbaşkanı zorla alışılmışın dışındaki para politikası tutumunu yeniden ileri sürerek para politikasına dair bilinmeyen bir denemenin yapılacağını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Ghose, "2021 sonu dolar/TL tahminimizi 8'den tamamen sembolik olan 10'a çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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