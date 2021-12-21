Samanyolu Haber /Gündem / Alman basını: Rusya, birkaç hafta içinde Ukrayna'ya saldıracak /21 Aralık 2021 13:36

Alman basını: Rusya, birkaç hafta içinde Ukrayna'ya saldıracak

Rusya-Ukrayna hattında tansiyon her geçen gün yükseliyor. NATO ile gerilim yaşayan Rusya'nın son dönemde sıklıkla gündeme gelen "Ukrayna'yı işgal edecek" iddiası ile ilgili yeni görüntüler paylaşıldı.

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Almanya’nın basını, sosyal medyada paylaşılan ve sızdırılan videoları inceleyip Rus ordusunun birkaç hafta içinde Ukrayna’ya saldıracağını öne sürdü.

Ünlü Bild gazetesine göre, Rusya'nın son dönemde sıklıkla gündeme gelen "Ukrayna'yı işgal edecek" iddiasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkarken, bölgeden gelen fotoğraf ve videolarda Ukrayna sınırından yalnızca 15-20 km uzakta tutulan çok sayıda silah ve araç yer alıyor.

PUTİN'İN NASIL BİR PLAN YAPTIĞI KESTİRİLEMİYOR
Fakat Bild'e konuşan askeri uzmanlar ve analistler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in planlarının bilinemediğini ve ne tür bir saldırı gerçekleştireceğinden emin olamadıklarını aktardı.
Bild ayrıca, özellikle son birkaç günde tank ve ağır silahların yanı sıra lojistik araçları, askeri ambulans ve benzeri araçların bölgeye gönderildiğini duyurdu.

"TANK DEĞİL AMBULANSLAR GİTTİĞİNDE ENDİŞELENİRİZ"
Kasım ayının sonunda açıklamalarda bulunan üst düzey bir NATO yetkilisinin sözlerini hatırlatan gazete, "Tanklar bizi endişelendirmiyor. Biz sadece sınıra ambulans gönderilmeye başladığında cidden endişeleniriz" dediğini aktardı.

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR"
Öte yandan bazı fotoğraf ve videolarda çok sayıda Rus askerinin kar içinde ilerlediğine de dikkat çeken uzmanların yorumlarını değerlendiren Alman gazetesi, "Askerler bölgede, birkaç hafta içinde saldırı gerçekleştirebilirler" yorumunu yaptı.
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