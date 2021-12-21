Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla geceyi hareketlendirdi. Ekonomistlerin örtülü faiz artımı olarak gördükleri kur garantili TL mevduatları ile ilgili düzenleme sonrası dolar bir gecede neredeyse 5 TL düştü.





Erdoğan konuşmasında bir de gafa imza attı. Erdoğan, konuşmasında KHK ile kapatılan iş insanları derneği TUSKON’u yatırım yapmaya davet etti.





Konuşmasının büyük bölümünde faiz lobisine yüklenen Erdoğan, “Artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak. Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak. TUSKON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım” dedi.





Erdoğan’ın bu sözleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.