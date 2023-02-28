Samanyolu Haber /Gündem / Alman basınından flaş iddia: AFAD bunu da yapmış! /28 Şubat 2023 10:49

Alman basınından flaş iddia: AFAD bunu da yapmış!

Alman basını, yurt dışından Türkiye'ye gönderilen çadırların üzerine AFAD logosu basıldığını ileri sürdü.

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Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), yurt dışından Türkiye'ye gönderilen yardımlardaki çadırların bir bölümüne AFAD ve AK Parti damgaları basıldığını ifade etti.

13 Şubat tarihli haberde FAZ'ın Politika Editörü Rainer Herman, İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın "bazı dış yardım teslimatlarını kendisininmiş gibi göstermeye çalıştığını" yazdı.

FAZ haberinde, "Hatta bazı yardım malzemelerinin üzerine Erdoğan'ın AKP'sinin logosu yapıştırılmış durumda" denildi.

Herman, "Sivil savunma örgütü AFAD'ın diğer kuruluşlardan gelen yardımları kendi hizmetiymiş gibi göstermeye çalışması memnuniyetsizliği artırıyor. Adana Havalimanı'na gelen dış yardımların AFAD stickerları yapıştırılıp verildiği söyleniyor" aktarımında bulundu.

Haberde, "Sosyal medyada, muhalefet partileri tarafından yönetilen şehirlerden gelen özel yardım teslimatlarının üzerine iktidardaki AKP'nin logosunun yapıştırıldığı, hatta yerel yöneticiler tarafından bu kişilerin çalışmalarının engellendiğini gösteren çok sayıda video dolaşıyor" ifadeleri kullanıldı.
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