Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk tahtını geri aldı /28 Şubat 2023 10:39

Elon Musk tahtını geri aldı

Elon Musk, Tesla hisselerindeki rallinin ardından Bernard Arnault'yu geride bırakarak dünyanın en zengin insanları listesinde tekrar birinci sıraya yükseldi.

SHABER3.COM

Tesla ve Twitter CEO’su Elon Musk, aylar sonra Bloomberg milyarderler endeksinde tekrar birinci sıraya yerleşerek dünyanın en zengin insanı unvanını geri aldı.

Geçtiğimiz aralık ayında Tesla ve Twitter hisselerinin sert gerilemesi nedeniyle Elon Musk tahtını kaybetmişti. Fransız lüks tüketim markası LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ise Musk’ı geçerek dünyanın en zengin insanı olmuştu.

Musk yaklaşık 3 ay boyunca listenin 2 numarasındaki yerini korurken dün itibariyle Bloomberg, Musk’ın gerçek zamanlı Milyarderler Endeksi’nin zirvesine yükseldiğini bildirdi. Bu gelişmede Tesla hissesinde gerçekleşen ralli rol oynadı.

TESLA HİSSELERİ UÇTU
Tesla hisseleri geçtiğimiz yıl Musk’ın Twitter’ı satın alması ve teknoloji hisselerinde yaşanan piyasa daralması nedeniyle hızla gerilemişti. Ancak 2023 yılı elektrikli araç üreticisi için iyi başladı. Yılın başından bu yana hisseler artış gösterdi.

Şirketin hisseleri yılın başından bu yana yüzde 70 artarken hisseler yıl içi gördüğü en düşük seviyeden yaklaşık iki kat daha değerli konuma yükseldi.

Teknoloji Nasdaq100 endeksindeki genel yükselişin yanında şirketin bir kaç modelde yaptığı indirimin talebi artıracağı beklentileri de hisselerde sert artışa neden oldu. Dün haftanın ilk işlem gününde Tesla hisseleri yüzde 5,5 artışla 207 dolara yükseldi.

2022 KAYIP YILI OLDU
Bloomberg’e göre, dün piyasalar kapandıktan sonra Musk’ın net serveti 187,1 milyar dolara yükseldi. Böylece Musk’ın serveti Arnault’un 185,3 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.

2022’de servetinden 200 milyar dolar kaybeden 51 yaşındaki Musk, 2023 yılına 137 milyar dolarlık net servetle girmişti.

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