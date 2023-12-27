Alman çalışanların da ayarı bozuldu





Rheinische Post ile Protestan haber ajansı epd'nin, Sol Parti'nin soru önergesine Almanya Sağlık Bakanlığı'nın verdiği yanıta dayandırdığı haberlerine göre 2022 yılında rapor alınan gün sayısı 132 milyona yükseldi. 2021 yılında psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle rapor alınan gün sayısı 126 milyon olarak kaydedilmişti.