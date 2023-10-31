Alman hukuk sistemine göre AİHM’nin Yalçınkaya Kararı

Ankara ve Brüksel barolarına kayıtlı avukat Ali Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yalçınkaya kararını Alman hukuk sistemine göre değerlendirdi.



Ceza hukuku sistemlerinde adaletin tesisi için çalışan Avrupa’nın en önde gelen sivil toplum örgütü Fair Trials’ın hukuk uzmanları danışma kurulunda bulunan Yıldız, kendi bloğunda yer verdiği yazıda “AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararı, Bylock ile ilgili yaklaşık 100 bin terör davasını çevreleyen karmaşık konuları ele alması ve Türk yargısının bu davalardaki yorum ve gerekçelerinin tamamen yanlış olduğunu tespit etmesi bakımından hayatidir” ifadelerini kullandı.



Yazının devamı şöyle: “Türkiye’de Bylock kullanmak, silahlı örgüt üyeliğini suç sayan ve 15 yıla kadar hapis cezası öngören TCK Madde 314-2 uyarınca, tek başına silahlı örgüt üyeliğinden mahkumiyete yol açmaktadır.



‘Silahlı terör örgütü üyeliğini’ tanımlamamakta olan bu madde stratejik biçimde muğlaktır ve ve adli makamların keyfi uygulamalarına açıktır. Nitekim, 15 Temmuz 2016’dan bu yana uygulanması endüstriyel bir ölçeğe ulaşmıştır. Türkiye’nin Ocak 2023’te Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne yaptığı bildirime göre, 2017-2021 yılları arasında TCK’nın 314. Maddesi uyarınca 340 bin ceza davası açılmış ve 126 binden fazla hapis cezası ve 170 binden fazla diğer cezalar ve güvenlik tedbirleri uygulanmasına karar verilmiştir.