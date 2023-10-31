Samanyolu Haber /Dünya / Refah Sınır Kapısı, yaralılar için açılıyor /31 Ekim 2023 22:09

Refah Sınır Kapısı, yaralılar için açılıyor

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın yarın yaralı Filistinliler için açılacağı belirtildi.

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Reuters'ın aktardığına göre Mısır’ın kontrolünde olan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in ablukası altında bomba yağan Gazze'deki yaralıların tedavisi için yarın açılacak.

Uluslararası haber ajansı, haberin hem Mısır hem de Filistinli yetkililer tarafından doğrulandığını duyurdu.

Filistinli yetkililerden yapılan açıklamaya göre 81 ağır yaralı, tedavi için yarın sınır kapısından Mısır'a geçecek.

İNSANİ YARDIMLAR SINIRDAN ULAŞTIRILIYOR

Çeşitli ülkelerden Gazze’ye ulaştırılmak amacıyla Mısır’ın Ariş Havalimanı’na gelen insani yardımları taşıyan kamyonlar önce Refah Sınır Kapısı’nda denetleniyor daha sonra Mısır-İsrail arasındaki El-Uce (Nitzana) Sınır Kapısı’nda İsrail tarafından da kontrol ediliyor.

Yardımlar daha sonra Gazze Şeridi’ne girişi için tekrar Refah Sınır Kapısı’na yönlendiriliyor.

Mısır, Türkiye dahil çeşitli ülkelerden Gazze Şeridi’ne gönderilen yardımların, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye ulaştırılmasını organize ediyor.

BİNLERCE YARALI VAR

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırırken Gazze'de binlerce yaralı bulunuyor.

Hastanelerin kapasitesinin çok çok üstünde çalıştığı belirtilirken, sağlık merkezleri İsrail tarafından “Hamas kullanıyor” iddiasıyla bombalanıyor.

En son yapılan bilgilendirmeye göre Gazze'de 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldü, 21 bin 643 kişi de yaralandı.
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