Hamas’tan yabancı rehineler hakkında açıklama

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayımladığı video mesajında İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında konuştu.



Ebu Ubeyde, çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri Gazze’de tutmak istemedikleri için yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söyledi.



“MÜMKÜN DEĞİL”



İsrail’in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, “İsrail’in İzzeddin Kassam’ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün olmadığını” iddia ederek bunun Gazze Şeridi’nde başka grupların ya da şahısların tuttuğu esirlerden biri olabileceğini öne sürdü.



Ebu Ubeyde, ” Binyamin Netanyahu, eğer bir esiri bir aylık savaştan sonra serbest bırakmakla övünüyor ve kutluyorsa Gazze’deki kalan esirleri bu yöntemle kurtarması 20 yıl sürer” şeklindeki görüşünü savundu.



KAÇ REHİNE VAR?



Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.



İsrail kaynaklarına göre Gazze’de 240 İsrailli rehine bulunuyor.



GAZZE’DE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik” devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.



İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.



İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.



İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.



İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.



İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.



İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.