Samanyolu Haber /Gündem / Alman Sağlık Bakanı: Noel tatilinde Omicron’da büyük artış yaşanacak /24 Aralık 2021 16:55

Alman Sağlık Bakanı: Noel tatilinde Omicron’da büyük artış yaşanacak

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach "Önümüzdeki günlerde omikron vakalarının oranı çok güçlü bir şekilde artacak" diyerek halka Noel tatilinde temaslarını en aza indirmeye çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Almanya Sağlık Bakanı Cuma günü yaptığı açıklamada, yeni Omikron varyantı ile koronavirüs enfeksiyonlarının oranının önümüzdeki günlerde keskin bir şekilde artacağını söyledi. Lauterbach halka Noel tatili sırasında virüse yakalanmamak için çok tedbirli hareket etmesi uyarısında bulundu.

Alman makamları, omicron nedeniyle yeni bir COVID-19 dalgası yaşanmasını beklediklerini açıkladılar. Ancak halihazırda ülkede delta varyantı baskın olmaya devam ediyor ve vaka sayıları geçen ayki artışın ardından biraz azaldı.

Sağlık Bakanı Lauterbach “Lütfen Noel kutlamaları sırasında virüsü kapmaktan kaçının. Aşı olanlar bile kendilerini devamlı test etmeli.” dedi.

Şansölye Olaf Scholz ise Noel’de temasları azaltmanın zor olduğunu bildiğini kaydederek, “ancak dayanışma içerisinde olursak ve aşılanırsak, bu krizi atlatacağız.” dedi.

Bulaşıcı hastalıklar için merkezi gözlemleme ve araştırma kurumu olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) Almanya’da Çarşamba günü 3.198 omicron vakası tespit edildiğini ve bunun önceki güne göre %25’lik bir artış olduğunu açıkladı. RKI ayrıca bu insanlardan 48’inin hastaneye kaldırıldığı ve birinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman Sağlık Bakanı: Noel tatilinde Omicron’da büyük... Sonraki Haber >>

Tanıklar Aranıyor

Tanıklar Aranıyor

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Başkandan tepki çeken sözler

Başkandan tepki çeken sözler

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:11:09