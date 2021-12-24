Alman Sağlık Bakanı: Noel tatilinde Omicron’da büyük artış yaşanacak

Almanya Sağlık Bakanı Cuma günü yaptığı açıklamada, yeni Omikron varyantı ile koronavirüs enfeksiyonlarının oranının önümüzdeki günlerde keskin bir şekilde artacağını söyledi. Lauterbach halka Noel tatili sırasında virüse yakalanmamak için çok tedbirli hareket etmesi uyarısında bulundu.







Alman makamları, omicron nedeniyle yeni bir COVID-19 dalgası yaşanmasını beklediklerini açıkladılar. Ancak halihazırda ülkede delta varyantı baskın olmaya devam ediyor ve vaka sayıları geçen ayki artışın ardından biraz azaldı.





Sağlık Bakanı Lauterbach “Lütfen Noel kutlamaları sırasında virüsü kapmaktan kaçının. Aşı olanlar bile kendilerini devamlı test etmeli.” dedi.





Şansölye Olaf Scholz ise Noel’de temasları azaltmanın zor olduğunu bildiğini kaydederek, “ancak dayanışma içerisinde olursak ve aşılanırsak, bu krizi atlatacağız.” dedi.







Bulaşıcı hastalıklar için merkezi gözlemleme ve araştırma kurumu olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) Almanya’da Çarşamba günü 3.198 omicron vakası tespit edildiğini ve bunun önceki güne göre %25’lik bir artış olduğunu açıkladı. RKI ayrıca bu insanlardan 48’inin hastaneye kaldırıldığı ve birinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

