Samanyolu Haber /Gündem / Alman savcıdan ‘Erdoğan’a hakaret şikayetine' takipsizlik: İfade özgürlüğü ağır basıyor /17 Aralık 2022 00:58

Alman savcıdan ‘Erdoğan’a hakaret şikayetine' takipsizlik: İfade özgürlüğü ağır basıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine ‘lağım faresi’ diyen Alman milletvekili Wolfgang Kubicki hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

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DW Türkçe’nin haftalık haber dergisi Spiegel’den aktardığına göre Hildesheim Savcılığı hakaret ve iftira davası açılması istemiyle yapılan başvuruda soruşturmaya herhangi bir gerekçe olmadığına karar verdi. Erdoğan’ın avukatı Mustafa Kaplan, Celle Başsavcılığı’na başvurarak karara itiraz etti.

Savcı, söz konusu yazıda ‘cezai bir suç işlendiğine dair yeterli olgusal emare bulunmadığı’ gerekçesiyle kovuşturmaya son verdiğini ifade etti.
Savcı yazıda ayrıca ifade özgürlüğünün Erdoğan’ın ‘kişisel onur hakkından daha ağır bastığını’ vurguladı. Erdoğan’ın ‘Türkiye devletinin başkanı olması bakımından özel bir pozisyona sahip olduğunu, kişiliğiyle ilgili kabul edilebilir ifadelerin sınırlarının özel kişilere göre çok daha geniş tutulması gerektiğini’ belirtti.
Savcı ayrıca ‘lağım faresi’ nitelemesi ‘keskin ve aynı zamanda çok abartılı bir eleştiri’ olsa da, ifadenin Erdoğan’ın rolünü tasvir etmek bakımından mülteci sorunu temasıyla tarafsız bir bağı olabileceğini ifade etti.

Ne olmuştu?
FDP Milletvekili Wolfgang Kubicki, Aşağı Saksonya eyalet seçimleri öncesinde düzenlenen bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘küçük lağım faresi’ olarak nitelendirmiş, Erdoğan’ı ‘mültecileri Batı’ya karşı bir baskı aracı olarak kullanmakla’ suçlamıştı.

Erdoğan, kendisine ‘hakaret edildiği‘ gerekçesiyle Alman milletvekili hakkında Hildesheim Savcılığı’na hakaret ve iftira davası açılması istemiyle eylülde başvurmuştu.
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