Alman Yayıncılar Birliği: Sürgündeki yazarları Erdoğan’a teslim etmeyin

Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği ve Frankfurter Buchmesse, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından iade edilmekle tehdit edilen İsveç ve Finlandiya’daki sürgündeki Türk yazar, yayıncı ve aydınların korunması çağrısında bulundu.







Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasına izin veren üçlü mutabakat anlaşmasının bir parçası olarak “terörist” oldukları iddiasıyla bazı Türk sürgünlerin iadesini talep etmişti. Listede 2012’den beri İsveç’te sürgünde olan Türk yayıncı ve insan hakları aktivisti Ragıp Zarakolu da yer alıyor.





Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği ve Frankfurter Buchmesse, Erdoğan’ın üçlü mutabakat kapsamındaki bu talebini kınadı ve İsveç ve Finlandiya’yı kararlı olmaya çağırdı.





Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği Genel Müdürü Peter Kraus vom Cleff, “NATO üyeliğini hızlandırmak için ne Ragıp Zarakolu ne de sürgünde yaşayan diğer Türk yayıncı, yazar veya aydınlar Türk makamlarına teslim edilmemelidir. Böyle bir değiş tokuş, hem yasal hem de insani açıdan sorumsuzca olacaktır.” dedi.





Cleff, The Bookseller sitesinde yer alan açıklamasında “Türk hükumeti on yıllardır Zarakolu gibi insanları eziyor. Zarakolu, ifade özgürlüğünü savunduğu için defalarca hapse atıldı, kitapları yasaklandı.” ifadelerini kullandı.





Frankfurter Buchmesse Başkanı Juergen Boos da konuya ilişkin açıklamasında “Ragıp Zarakolu gibi kendini ifade özgürlüğüne adamış kişiler, demokratik, çoğulcu bir toplumu mümkün kılıyor ve özel korumayı hak ediyor. Bu nedenle İsveç ve Finlandiya’nın suç ortağı olmamalarını ve sürgündeki isimlerin güvenliği ve özgürlüğü için direnmeye devam etmelerini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.