Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım'dan pahalılık itirafı: 'Elinizde olan imkanlarla düzelmesi mümkün değil' /08 Temmuz 2022 16:09

Yıldırım'dan pahalılık itirafı: 'Elinizde olan imkanlarla düzelmesi mümkün değil'

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hayat pahalılığıyla ilgili konuştu. 10 gün önce yurtdışından geldiğini söyleyen Yıldırım, "Orada gördüm. Sıkıntılar bizimkinden daha fazla" iddiasında bulundu.

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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Çarşı Meydanı'nda yatırımları tamamlanan kamu projelerinin toplu açılış töreninde konuştu.

"YURTDIŞINDA SIKINTI DAHA FAZLA"
Hayat pahalılığıyla ilgili mesajlar veren Yıldırım "10 gün önce yurtdışındaydım, orada gördüm. Sıkıntılar bizimkinden daha fazla. İşte önümüzde öyle şartlar var ki sadece sizin elinizde olan imkanlarla düzelmesi mümkün değil, küresel bir mesele. Önce Covid-19, daha sonra Ukrayna-Rusya savaşı, dünyadaki piyasaları allak bullak etti. Petrol nereye gidecek, nerede duracak belli değil. Petrol son 3 ay içerisinde ikiye katladı. Doğalgaz 10 kat arttı. Petrole zam gelince her şey tepeden tırnağa zamlanıyor. Bu hayat pahalılığına karşı vatandaşımızı korumak, enflasyonla mücadeleyi sürdürmek bizim boynumuzun borcu ve önceliğimiz" ifadelerini kullandı.
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