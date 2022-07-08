Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Konsolosluğu'ndan vize açıklaması: 45 gün sürebilir /08 Temmuz 2022 16:38

Almanya Konsolosluğu'ndan vize açıklaması: 45 gün sürebilir

Türkiye'de AB ülkelerine giriş vizesi olan Schengen uygulamalarında yaşanan sorunlar tartışılırken Almanya Konsolosluğu vize işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Almanya Konsolosluğu'ndan İstanbul Vize Bölümü'ndeki işlemler hakkında açıklama geldi.

Konsolosluğun Instagram hesabından yapılan paylaşımda, vize başvurusu yapılırken en az 15 gün sürenin hesaba katılması istendi.

Bazı işlem sürelerinin 45 güne kadar uzayabileceğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: 

"Resmi tatillere (Ör: Bayram, Noel) denk gelen zamanlarda işlem süreleri daha uzun olabilir. Vize Bölümü, seyahate 15 günden az bir süre kala yapılan başvuruları kabul etmeme hakkına sahiptir."

Açıklamaya ek yapılan uyarıda, "İşlem sırasında başkonsoloslukta işlem durumu hakkında bilgi vermek mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Konsolosluğu'ndan vize açıklaması: 45 gün sürebilir Sonraki Haber >>

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

Bakan Koca’ya büyük tepki

Bakan Koca’ya büyük tepki

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:03:42