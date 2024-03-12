Samanyolu Haber /Dünya / Almanların yarısı zorunlu askerlikten yana /12 Mart 2024 12:55

Almanların yarısı zorunlu askerlikten yana

Araştırma şirketi Forsa, Stern dergisi için 7-8 Mart tarihlerinde 1004 kişiyle zorunlu askerlikle ilgili bir anket yaptı. Katılımcıların yüzde 52’si zorunlu askerlikten yana olduğunu söylerken, yüzde 43’ü buna karşı çıktı, yüzde 5’i ise kesir görüş belirtmedi.

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Ankete  katılanlar arasında zorunlu askerliği en çok savunan grup 60 yaş üstü oldu. Bu yaş grubunda ankete katılanların yüzde 59’u askerliğin zorunlu olmasını isterken bu oran 18-29 yaş grubunda geriledi. 18-29 yaşındakilerin yüzde 59’u zorunlu askerliğe karşı olduğunu bildirdi. DW Türkçe’nin haberine göre ankette, askerliğin süresi ya da şekli ile ilgili ayrıntılar sorulmadı. Almanya’da zorunlu askerlik Temmuz 2011’de kaldırılmıştı. Alman hükümeti, savunma kabiliyetinin artırılması için ordunun güçlü bir şekilde büyütülmesini hedefliyor. Alman Ordusu’ndaki asker sayısı 2023’te 181 bin 500’e gerilemişti.

Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, ordudaki asker açığının kapatılabilmesi için İsveç başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki zorunlu askerlik modellerinin incelendiğini açıklamıştı. İsveç’te 18 yaşını doldurmuş kadın ve erkekler, kendilerine gönderilen formları internet üzerinden doldurduktan sonra ilk elemeden geçenler sağlık muayenesi, mülakat ve testlere tabi tutularak askere uygunlukları değerlendiriliyor. İsveç, 2010 yılında zorunlu askerliği kaldırmış ancak orduda oluşan personel sıkıntısı nedeniyle 2017’de yeniden yürürlüğe sokmuştu.

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