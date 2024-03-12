Ford'a 365 milyon dolar ceza

Ford Motor, yüz binlerce Transit Connect aracını yanlış sınıflandırarak ve değerini düşük göstererek yasayı ihlal ettiği yönelik ABD'deki dava için 365 milyon dolar ödeyecek. Adalet Bakanlığı, uzlaşmanın Ford'un Nisan 2009'dan Mart 2013'e kadar Türkiye'den ithal edilen kamyonetlerini yanlış sınıflandırarak daha yüksek vergilerden kaçınmak için bir plan tasarladığı iddialarına dair anlaşmaya varıldığını söyledi. Hükümet, anlaşmanın yakın tarihteki en büyük gümrük cezası anlaşmalarından biri olduğunu belirtti.









Bir Ford sözcüsü, "Ford, Adalet Bakanlığı'nın açıklamasındaki birçok nitelendirmeye kesinlikle katılmıyor ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Ancak bu karmaşık ve on yıllık anlaşmazlığı geride bırakmak adına, konuyu kesin olarak çözüme kavuşturmayı kabul ettik" ifadelerini kullandı.





Gümrük vergisinden kaçtı

Adalet Bakanlığı, Ford'un araçları "minibüslerin yolcu aracı gibi görünmesini sağlamak için sahte arka koltuklar ve diğer geçici özelliklerle ithal ettiğini" söyledi. Bakanlık açıklamasında, "Bu geçici arka koltukların hiçbir zaman yolcu taşımak için kullanılması amaçlanmamıştır ve hiçbir zaman da kullanılmamıştır" denildi. Hükümet, Ford'un bu koltukları ve özellikleri yüzde 25 gümrük vergisi oranını ödemekten kaçınmak için eklediğini söyledi.









Ford elektrikli araç üretiminde vites küçültüyor

Gümrük işlemlerinin ardından Transit Connect araçların arka koltukları derhal söküldü ve iki koltuklu bir kargo minibüsü olarak orijinal kimliğine geri döndürüldü. Anlaşmanın ardından Ford hisseleri yüzde 0,5 değer kaybetti.



