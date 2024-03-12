Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da AfD oy kaybetmeye başladı... /12 Mart 2024 12:58

Almanya'da AfD oy kaybetmeye başladı...

Aşırı sağcı parti AfD’nin ülke genelinde yapılan kamuoyu yoklamasında oy oranı düşmeye devam ediyor. Buna göre INSA kamuoyu araştırma şirketi tarafından Bild gazetesi adına yapılan son ankette AfD’nin oyu yüzde 18.5’a geriledi.

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AfD bir önceki ankete göre bir puan düşüş gözlendi. Mayıs 2023’ten bu yana INSA’nın anketlerinde AfD’nin aldığı en kötü sonuç bu oldu. AfD, Haziran 2023’ten bu yana sürekli olarak yüzde 20’nin üzerinde oy almıştı. Bir sonraki genel seçimlere yaklaşık bir buçuk yıl kala, iktidarın büyük ortağı SPD ise son ankete göre yalnızca yüzde 14.5 gibi düşük bir oy oranına sahip. 2025 sonbaharından sonra SPD’nin iktidarda kalması bu oy oranına göre oldukça uzak gözüküyor. 

INSA’nın anketinde koalisyon ortakları Yeşiller yüzde 12.5 ve FDP yüzde 5.5 aldı. Buna göre üç koalisyon ortağı sadece yüzde 32.5 oy alabildi. Bir önceki haftaya kıyasla Yeşiller yarım puan daha kaybetti. Birlik Partileri CDU/CSU ise yüzde 31 oy alarak ilk sıradaki yerini korudu. Partisi SPD kötü sonucu alırken Başbakan Olaf Scholz, en sevilen siyasetçiler sıralamasında bir sıra yükselerek AfD lideri Alice Weidel’i geride bıraktı ve 16. sıraya yerleşti. Ancak karşılaştırma yapıldığında, selefi Angela Merkel (CDU) görevde olduğu en kötü kriz dönemlerinde bile her zaman ilk 10’da, hatta genellikle de ilk sırada yer almayı başarmıştı.

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