NATO Ukrayna'ya Asker Göndermeyecek

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Reuters ile gerçekleştirdiği röportajda, "NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme planı yok. Ne NATO'nun kendisi ne de NATO müttefikleri çatışmanın tarafı değil" ifadelerini kullandı.





Stoltenberg, herhangi bir NATO ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermesinin, ittifakın tamamını etkileyeceğini belirterek, üyelerin kolektif savunma anlaşmasına bağlı olduklarını vurguladı.





NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Macron'un bu konudaki açıklamalarını eleştirerek, müttefik ülkelerle bu tür konularda danışılması gerektiğini söyledi.





Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyareti Şubat ayından Mart ortasına ertelendi. Fransız Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin "önümüzdeki birkaç hafta içinde" gerçekleşeceği belirtildi.