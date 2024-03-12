Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı

İstanbul Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan eski İYİ Parti Milletvekili ve Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı. Çelik'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.
27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi, Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.
artışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.
Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.