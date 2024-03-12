Samanyolu Haber /Gündem / Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı /12 Mart 2024 13:35

Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı

İYİ Parti eski Milletvekili ve Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı. Çelik'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

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İstanbul Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan eski İYİ Parti Milletvekili ve Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı. Çelik'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi, Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.

artışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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