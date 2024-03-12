SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Budanov'a göre, Ukrayna birliklerinin son iki yılda Karadeniz'deki tüm eylemleri, Kırım Yarımadası'nda ciddi bir operasyona hazırlık için tek bir stratejik plana dayanıyor.





Ayrıca, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) basın servisinin Telegram kanalında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesindeki Dinyeper'in sol yakasına yönelik saldırı girişimlerinin aynı hedefe hizmet ettiği belirtildi.





Global Guardian'ın yorumcusu Zev Feintush, Washington'un yardım göndermemesi durumunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni zorluklarla karşılaşabileceğini belirtiyor.





Rusya’nın Altı Bölgesine İHA Saldırısı gerçekleşti





Bu arada Ukrayna tarafından İHA’larla Rusya'nın altı bölgesine gerçekleştirilen saldırılar sonucunda önemli altyapı sorunları meydana geldi.





Oryol bölgesinde İHA’lardan atılan bombalar bir petrol deposunun yanmasına neden oldu. Belgorod bölgesindeki yedi köyde elektrik kesintisi yaşandı. Aynı zamanda Voronej, Kursk, Moskova ve Tula bölgelerinde de İnsansız Hava Araçları (İHA’lar) hava savunma sistemleri tarafından vuruldu.





Kursk bölgesinde altı İHA'nın imha edildiği açıklandı. Vali Roman Starovoyt, olayın detaylarının netleştiğini ve sonuçların açıklanacağını belirtti. Moskova bölgesinde ise Başkent Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ramensky kentsel bölgesinde bir İHA'nın vurulduğunu söyledi. Sobyanin'e göre, İHA Moskova'ya doğru ilerliyordu. Tula bölgesinde görev yapan hava savunma sistemleri bir İHA'yı imha etti. Tula Bölgesel Güvenlik Bakanlığı, herhangi bir yaralanma veya altyapı hasarı olmadığını duyurdu.