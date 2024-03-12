Tek çocuk politikasından vazgeçen Çin 'Çocuk Yapın' çağrısına başladı

On yıllar boyunca Çin, beslenecek daha az insan ile herkesin daha iyi durumda olacağını savunarak çiftlerin sahip olabileceği çocuk sayısını sert bir şekilde kısıtladı. Hükümetin tek çocuk politikası, sokak pankartlarındaki sloganlar, popüler kültür ve kamusal sanat aracılığıyla günlük yaşamın dokusuna işlendi.





Doğum oranı en düşük seviyede

Gazeteoksijen'de yer alan New York Times haberine göre Şimdi, azalan ve yaşlanan bir nüfusla karşı karşıya kalan Çin, aynı propaganda kanallarını kullanarak tam tersi bir mesaj vermeye çalışıyor: Daha fazla bebek sahibi olun. Hükümet ayrıca çiftlerin iki ya da üç çocuk sahibi olmaları için mali teşvikler de sunuyor. Ancak bu çabalar başarılı olamadı. Çin'de doğum oranı hızla düştü ve geçen yıl 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana en düşük seviyeye geriledi.





Hükümet, doğum sınırlamalarını uygulamak yerine, hamile kadınlar için güzellik yarışmaları düzenleyerek ve çocuk sahibi olmanın avantajlarını anlatan videolar üreterek doğum yanlısı bir kültürü teşvik etmek için vites değiştirdi. Son yıllarda, ülkenin en çok izlenen TV etkinliklerinden biri olan devlet yayıncısının yıllık bahar festivali galasında, iki veya üç çocuklu aileleri teşvik eden kamu reklamları öne çıktı.







Yetkililer maliyetleri görmezden geliyor

Geçen yıl yayınlanan bir reklamda, kocası ve oğlu yatakta huzur içinde uyurken, hamile bir kadın elini karnına koymuş şekilde gösteriliyordu. Alt yazıda ise "Buralar daha da canlanıyor" yazıyordu. Bu propaganda çabası yaygın bir alay konusu oldu. Eleştirmenler kampanyayı, yetkililerin artan maliyetleri ve insanların birden fazla çocuk yetiştirirken karşılaştıkları diğer zorlukları görmezden geldiklerinin bir işareti olarak değerlendirdi.