Samanyolu Haber /Gündem / CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi /12 Mart 2024 14:22

CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturmaya yönelik konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlatılan soruşturma hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Şile Endüstriyel Atık Yakma Tesisi açılışında konuşan İmamoğlu şunları söyledi:  

"Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabii birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun. Zannediyorlar ki, Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz..."
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