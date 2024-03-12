Samanyolu Haber /Gündem / Almanya ciddi kahve krizi tehlikesi ile karşı karşıya /12 Mart 2024 14:33

Almanya ciddi kahve krizi tehlikesi ile karşı karşıya

Almanya'da kahve endüstrisi, 2025 yılından itibaren AB'nin yeni düzenlemesiyle kahve tedarikinin güvencesiz hale gelebileceği endişesi taşıyor.

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Almanya'daki kahve ticareti sektörü, yeni bir AB düzenlemesinin Almanya ve Avrupa'daki kahve arzını tehlikeye atmasından korkuyor. 

Hamburg merkezli Alman Kahve Birliği, kahve fiyatlarının önemli ölçüde artabileceği uyarısında bulunarak, "Almanya ve Avrupa pazarında arz sıkıntısı tehlikesiyle karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu.

Kahve Birliği Genel Müdürü Holger Preibisch, yeni düzenlemenin "ertelenmesi" çağrısında bulundu. Preibisch, aksi takdirde dünya çapında milyonlarca kahve çiftçisinin geçim kaynaklarının "tehdit altına gireceğini" öne sürdü.

Preibisch, bürokratik sorumluluklardan ve gerekli bilgilerin elde edilmesindeki zorluklardan da şikayetçi olduğunu belirten Preibisch, "Şu anda çiftçilerin sadece yaklaşık yüzde 20'si gereklilikleri karşılayabiliyor" dedi. 

31 Aralık'tan itibaren AB tarafından uygulanacak olan Ormansızlaşmadan Arındırılmış Ürünler Yönetmeliği (EUDR), şirketlerin, ürünleri için hiçbir ormanın kesilmediğini ya da zarar görmediğini kanıtlamak zorunda bırakıyor.

Bu sadece kakao veya kahve çekirdekleri gibi hammaddeler için değil, aynı zamanda çikolata, deri veya mobilya gibi bazı alt ürünler için de geçerli olacak. 

Yasanın ihlali durumunda şirketlerin, AB'deki yıllık cironun en az yüzde dördüne varan yüksek para cezaları ile karşılaşacakları tahmin ediliyor.

AB Komisyonu, düzenlemenin gıda fiyatlarını arttıracağına dair bilinen hiçbir gerçek olmadığını açıklamıştı. Düzenlemede ayrıca, küçük çiftçilerin desteklenmesinin bir öncelik olduğu ve düzenlemenin, ticaret üzerinde gizli bir kısıtlama teşkil etmediği belirtiliyor.

Almanya yılda 1.1 milyon ton ile ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci kahve ithalatçısı konumunda yer alıyor. Almanya, kahve gereksinimini Brezilya (yüzde 30) ve Vietnam'dan (yüzde 20) karşılıyor.
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