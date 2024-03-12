Avrupa saatleri ne zaman ileri alıyor?

Türkiye, 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Kış- Yaz saati uygulaması Avrupa ülkelerinde ise tartışmalara rağmen devam ediyor





Almanya'da farklı görüşlerin tartışmalarına yol açan yaz saati uygulamasına 31 Mart Pazar günü geçileceği açıklandı.







Ülke kamuoyunda, düzenlemenin gündelik yaşantıya olumlu ve olumsuz etkilerinin de değerlendirildiği tartışmalar, açıklanan tarihle sonlanmış oldu.





Bazı uzmanlar uygulamanın "Alman vatandaşlarının uyku aralığını daralttığını" ileri sürse de tarih, geçtiğimiz yıllardan farklı olmayacak şekilde yine Mart ayının sonu olarak belirlendi.





BİR SAAT İLERİ ALINACAK





Uygulamaya tam olarak 31 Mart Pazar günü 02:00'de geçilecek. Saatler tam bu saatte 1 saat ileri alınacak.





Bazı çevreler, uygulamanın devam ettirilmesindeki kararlılıktan hoşnut değil. Yaz saati uygulamasına dair tartışma, Avrupa Birliği'ne üye diğer ülkelerde de yürütülüyor.





Kış saatine dönüş 27 Ekim 2024'de gerçekleşecek, Pazar günü, saat 04:00 03:00 olur ve güneş ışığı daha az saat boyunca gökyüzünde olur, bu nedenle gece uzar. Kış saatine geçtiğimizde bir saat daha fazla uyuyoruz. 27 Ekim 2024 günü 25 saat olacaktır.







Türkiye'de bir değişiklik olmayınca , Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 2’den 1’e, İngiltere ile 3’ten 2'ye inecek. Komşu Yunanistan ile de saat farkı kalmayacak.



