Samanyolu Haber /Gündem / İnterpoll'ün kırmızı bültenle aradığı IŞİD'liler Çorum'da yakalandı /12 Mart 2024 16:23

İnterpoll'ün kırmızı bültenle aradığı IŞİD'liler Çorum'da yakalandı

İnterpol tarafından 2’si kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD üyesi 3 kişi Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

SHABER3.COM

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD’in ülkemize yönelik eylem faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi açısından yürütülen çalışmalarda terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylemsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. 

Zanlıların kent merkezinde ikamet ettikleri adreslere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlemler yapıldı. 

Emniyetten yapılan açıklamada, “Ülkemizin huzuru ve sınır bölgelerimizin güvenliği açısından terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı ve aralıksız olarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnterpoll'ün kırmızı bültenle aradığı IŞİD'liler... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:44