Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’ya açılan “Gazze’deki soykırıma destek” davası başladı /08 Nisan 2024 13:42

Almanya’ya açılan “Gazze’deki soykırıma destek” davası başladı

Almanya aleyhine 'Filistin’de soykırıma ortak olduğu' gerekçesiyle açılan dava Uluslararası Adalet Divanı’nda başladı

SHABER3.COM

Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua’nın, "Filistin’de soykırımın gerçekleştirilmesine kolaylık sağladığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine açtığı dava, Uluslararası Adalet Divanı’nda bugün başladı.

Duruşma, Lahey’de uluslararası mahkemenin bulunduğu Barış Sarayı’nda halka açık olarak yapılıyor.

Davanın ilk gününde, Nikaragua sözlü savunma yapacak. Duruşmanın yarınki bölümünde ise Almanya, hakkındaki iddialara yanıt verecek.

Bu dava, Uluslararası Adalet Divanı’nın baktığı, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı davadan sonra Gazze’deki gelişmelere ilişkin ikinci “soykırım davası” olacak.

Dava neden gündeme geldi?

Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca, taraf olan ülkelerin dava açma ya da var olan davalara müdahil olma hakkı bulunuyor.
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