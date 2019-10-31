Almanya, aşırı sağla mücadele için önlem paketi hazırladı

Almanya’da Halle kentinde bir sinagoga düzenlenen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan aşırı sağcı saldırının ardından koalisyon hükümeti aşırı sağ kaynaklı suçlara karşı dokuz maddelik bir önlemler paketi hazırladı.









Nefret suçlarını önlemek amacıyla hazırlanan paketle, ağırı sağ ideoloji ile işlenen suçların önüne geçilmesi hedefleniyor. Paket, federal hükümetle eyalet hükümetleri arasında yürütülen istişareler sonunda hazırlandı.





PAKETLE GETİRİLECEK DÜZENLEMELER

Paketle, internet üzerinden işlenen hakaret suçlarının daha etkin bir şekilde soruşturulabilmesi için ceza kanununun ilgili maddelerinde gerekli eklemeler yapılacak.





İnternet sitesi sahipleri, sayfalarında suç kapsamına giren faaliyetleri resmi kurumlara bildirmekle yükümlü hale getiriliyor.





Almanya’da federal veya eyalet bazında siyasetçilere yönelik iftira ve ithamlara cezai müeeyide getiriliyordu. Cezai müyyediler yerel siyasetçileri de kapsayacak hale getirilecek.









Anayasaya aykırı oluşumlara üye olan kişilerin prensip olarak silah sahibi olmaları engellenecek.





Demokrasiden yana ve aşırılığa karşı sivil toplum faaliyetleri uzun vadeli ve kalıcı bir şekilde desteklenecek.





Aşırı uçlardaki siyasi ideolojiye sahip kişiler tarafından tehdit edilenlere ait adres bilgilerinin erişilebilirliği zorlaştırılacak. Böylelikle şiddet görme tehlikesi altında olanların daha iyi korunması amaçlanıyor.





Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın aşırı sağa karşı çalışmalarının yoğunluğu artırılacak. Buna ilave olarak, bu kurumun Federal ve Eyalet Polis Teşkilatları ile bilgi alışverişinin çapı da genişletilecek.