Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, aşırı sağla mücadele için önlem paketi hazırladı /31 Ekim 2019 11:40

Almanya, aşırı sağla mücadele için önlem paketi hazırladı

Alman hükümeti, aşırı sağ kaynaklı suçlardaki artışla mücadele için dokuz maddelik önlemler paketi hazırladı. İnternet kaynaklı hakaret suçları da kapsamda.

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Almanya’da Halle kentinde bir sinagoga düzenlenen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan aşırı sağcı saldırının ardından koalisyon hükümeti aşırı sağ kaynaklı suçlara karşı dokuz maddelik bir önlemler paketi hazırladı.


 
Nefret suçlarını önlemek amacıyla hazırlanan paketle, ağırı sağ ideoloji ile işlenen suçların önüne geçilmesi hedefleniyor. Paket, federal hükümetle eyalet hükümetleri arasında yürütülen istişareler sonunda hazırlandı.

PAKETLE GETİRİLECEK DÜZENLEMELER
Paketle, internet üzerinden işlenen hakaret suçlarının daha etkin bir şekilde soruşturulabilmesi için ceza kanununun ilgili maddelerinde gerekli eklemeler yapılacak.

İnternet sitesi sahipleri, sayfalarında suç kapsamına giren faaliyetleri resmi kurumlara bildirmekle yükümlü hale getiriliyor.

Almanya’da federal veya eyalet bazında siyasetçilere yönelik iftira ve ithamlara cezai müeeyide getiriliyordu. Cezai müyyediler yerel siyasetçileri de kapsayacak hale getirilecek.


 
Anayasaya aykırı oluşumlara üye olan kişilerin prensip olarak silah sahibi olmaları engellenecek.

Demokrasiden yana ve aşırılığa karşı sivil toplum faaliyetleri uzun vadeli ve kalıcı bir şekilde desteklenecek.

Aşırı uçlardaki siyasi ideolojiye sahip kişiler tarafından tehdit edilenlere ait adres bilgilerinin erişilebilirliği zorlaştırılacak. Böylelikle şiddet görme tehlikesi altında olanların daha iyi korunması amaçlanıyor.

Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın aşırı sağa karşı çalışmalarının yoğunluğu artırılacak. Buna ilave olarak, bu kurumun Federal ve Eyalet Polis Teşkilatları ile bilgi alışverişinin çapı da genişletilecek.
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