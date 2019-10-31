Samanyolu Haber /Gündem / Kime Suikast imasında bulundu? 'Milletimize müjdelerimiz olacak' /31 Ekim 2019 11:29

Kime Suikast imasında bulundu? 'Milletimize müjdelerimiz olacak'

Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'de IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'yi özel operasyonla öldürmesine ilişkin olarak tartışma çıkaracak ifadeler kullandı.

Erdoğan’dan suikast mesajı: 'Yakında müjdelerimiz olacak' sözüyle kimleri kastetti?

Dünkü AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Bazı ülkeler, milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse, Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna, ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacak" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleriyle, kimleri kastettiği ise tartışma konusu oldu.

Kürt medyasında Erdoğan'ın, SDG Genel Komutanı Mazlum Kobane'yi kastettiği iması yapıldı.

KRD News'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın grup toplantısından sonra bir gazetecinin "Bu kişi Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin mi?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdiği aktarıldı:

"Bu işlerin haberi verilir mi?“Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?"

Bunun yanısıra Erdoğan'ın terörist olarak tanımladığı muhalif kesimlere yönelik yurtdışında yeni öldürme ya da kaçırma eylemlerine girişebileceği belirtiliyor. Bilindiği gibi Hizmet Hareketi mensubu çok sayıda kişi, 3. Dünya ülkelerinden rüşvet, imtiyaz vaadi ya da yasadışı anlaşmalarla işbirliğine giden devlet görevlileri aracılığıyla kaçırılmıştı. 
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