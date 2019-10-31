Samanyolu Haber /Dünya / O saldırı emrini Erdoğan mı verdi? /31 Ekim 2019 16:57

O saldırı emrini Erdoğan mı verdi?

Terör örgütü IŞİD’in lider kadrosunda yer alan Taha Abdurrahim Abdullah, 2014 yılındaki Kobani saldırısı hakkında çarpıcı sözler sarfetti. Suriye Demokratik Güçleri tarafından esir alanan Abdullah, "Biz Şam'a saldıracaktık. Bağdadi, Kobani’ye saldırılmasını istedi. Bu duruma itiraz ettik, kabul etmedi. Daha sonra öğrendik ki Erdoğan ısrar etmiş.” dedi.

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Terör örgütü IŞİD’in lider kadrosunda yer alan Taha Abdurrahim Abdullah, Suriye'nin başşehri Şam’a saldırmak üzere yaptıkları hazırlığın son anda IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi tarafından Kobani’ye çevrildiğini iddia etti. 

Abdullah, “Bağdadi, Kobani’ye saldırılmasını istedi. Bu duruma itiraz ettik, kabul etmedi. Daha sonra öğrendik ki Erdoğan ısrar etmiş.” dedi. Erdoğan, Kobani saldırıları başladıktan yaklaşık bir ay kadar sonra 7 Ekim 2014’te yaptığı bir konuşmada, “Kobani düştü düşecek!” demişti.

23 MART'TA DEYRİZOR'DA ESİR ALINDI, SORGUSU DEVAM EDİYOR

IŞİD’in geçen hafta Amerikan askerleri öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin en yakın isim olan Iraklı Taha Abdurrahim Abdullah, esir düştüğü Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ilginç açıklamalar yaptı. 

23 Mart’ta Deyrizor'da esir alınan Abdullah, Türkiye ile IŞİD arasındaki ilişkilerden Kobani saldırısına kadar birçok konuda önemli iddialarda bulundu. 

Sorgusu devam eden Abdullah, Kobani savaşının talimatının birçok yönetim üyesinin itirazlarına rağmen bizzat Bağdadi tarafından verildiğini söyledi. 

Abdullah’ın iddiasına göre Erdoğan bu konuda ısrarcı olmuş.

“KOBANİ’DE AĞIR KAYIPLAR VERDİK”

ANF’nin haberine göre Abdullah, IŞİD’in 13 Eylül 2014’te başlayan Kobani saldırısı konusunda önemli bilgiler verdi. 

Abdullah, “Hedefimiz Kobani değil, Şam’a ilerlemekti. Bağdadi, Kobani’ye saldırılmasını istedi. Daha sonra öğrendik ki Bağdadi’nin bir gecede yönümüzü Kobani’ye çevirmesinin sebebi Türklerin ısrarıydı. Kobani’ye saldırılmasını Türkler istemişti. Erdoğan ısrar etmişti. Daha sonra zaten bu savaşın komutanı olan Ebu Yasir Iraki susturulmak için Irak’a gönderildi. Ebu Yasir bu durumu fark etmişti.” diye konuştu.

ERDOĞAN: KOBANİ DÜŞTÜ DÜŞECEK!

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki (Kobani saldırılarının başlamasından yaklaşık bir ay sonra) ilk gezisini 7 Ekim 2014’de Gaziantep’e yapmıştı. 

Burada sığınmacıların kampında konuşan Erdoğan, Kobani’de YPG ile çatışan IŞİD’in koalisyon güçlerince havadan vurulduğunu belirterek şöyle demişti: “Havadan bombalayarak bu sorunlar çözülmez. Bununla ilgili yerde mücadele eden yapılarla işbirliği kurulmadan netice alınamaz. İşte aylar geçti ve herhangi bir netice yok. Şu anda Kobani de düştü düşüyor.”
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