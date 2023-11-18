Almanya Başbakanı Scholz'den İsrail'e eleştiri

VOA Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Başbakanı, Brandenburg seyahati sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada “Batı Şeria’da daha fazla Yahudi yerleşim yeri kurulmasını istemiyoruz. Yerleşimcilerin Filistinlilere şiddet uyguladığını görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.



Hem İsrail hem de Filistin için en iyi çözümün iki devletli bir yapı olduğunu vurgulayan Almanya Başbakanı, İsrail’de siyasetçilerin bu çözümden uzaklaşmaları halinde kendilerinin verdiği desteği de keseceklerini söyledi.



Konuşmasında Almanya’nın Filistinlilere yaptığı yardımlara da değinen Scholz, Almanya’nın sadece İsrail’i destekleyen bir ülke olmadığını ABD ile birlikte Filistin’e en fazla yardım yapan ikinci ülke konumunda olduğunu belirtti.



Müslüman Arap ülkeleri de eleştiren Almanya Başbakanı, “Bazıları çok zengin olsa da, komşu devletler değiller. Orada okulların ve hastanelerin işletilmesini mümkün kılan bizleriz" ifadelerini kullandı.